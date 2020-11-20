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Україна приєдналася до санкцій ЄС проти лідерів Придністров’я

П'ятниця, 20 листопада 2020, 15:19

Україна і ще сім європейських країн приєдналися до рішення Ради ЄС від 29 жовтня про розширення санкцій проти керівників невизнаного Придністров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн, що входять до Європейської економічної зони, і Україна та Грузія приєднуються до рішення Ради ЄС", - йдеться у заяві.

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Зазначається, що згадані країни приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради ЄС.

"Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його" - йдеться у заяві.

Санкції проти керівників Придністров’я вперше були запроваджені у 2010 році і з того часу щорічно переглядаються. Тепер вони продовжені до 31 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, новообрана президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю "Європейській правді" сказала, що не вважає за можливе вирішити придністровське питання за прикладом Нагірного Карабаху.

Також Санду радить Україні врахувати, що "м’який прямий діалог" не допоміг Молдові у Придністров’ї.

Читайте повне інтерв’ю Санду:  "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна"

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Придністров'я санкції
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