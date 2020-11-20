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Украина присоединилась к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья

Пятница, 20 ноября 2020, 15:19

Украина и еще семь европейских стран присоединились к решению Совета ЕС от 29 октября о расширении санкций против руководителей непризнанного Приднестровья.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, входящих в Европейскую экономическую зону, и Украина и Грузия присоединяются к решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что у стран приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

Санкции против руководителей Приднестровья впервые были введены в 2010 году и с тех пор ежегодно пересматриваются. Теперь они продлены до 31 октября 2021 года.

Напомним, новоизбранный президент Молдовы Майя Санду в интервью "Европейской правде" сказала, что не считает возможным решить приднестровский вопрос по примеру Нагорного Карабаха.

Также Санду советует Украине учесть, что "мягкий прямой диалог" не помог Молдове в Приднестровье.

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Приднестровье санкции
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