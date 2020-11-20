Іспанія планує вакцинувати значну частину населення в першій половині 2021 року

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що значна частина населення буде вакцинована від COVID-19 в першій половині 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Іспанії виділив понад 1 мільярд євро на вакцини від коронавірусу на наступний рік і створив комітет, щоб визначити, хто буде першим.

Санчес сказав на пресконференції, що уряд оприлюднить план вакцинації у вівторок, але не вдавався в подробиці.

Офіційні особи заявили, що Іспанія сподівається отримати перші 20 мільйонів доз вакцини від Pfizer на початку 2021 року. Також існує план закупити 31,6 мільйона доз вакцини, що розробляється британською AstraZeneca AZN.L в період з грудня по червень, якщо вона буде готова.

За словами міністра охорони здоров'я Сальвадора Ілли, вакцинація буде безкоштовною.

В Іспанії з початку епідемії були інфіковані 1,54 мільйона осіб, що є другим за величиною показником в Західній Європі після Франції.

В кінці жовтня країна ввела шестимісячний надзвичайний стан, надавши регіонам юридичну підтримку для введення комендантської години і обмеження поїздок.

Нагадаємо, потенційні вакцини американської фармацевтичної компанії Pfizer і німецької BioNTech, а також американської Moderna можуть бути схвалені в ЄС вже у грудні.