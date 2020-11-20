Испания планирует вакцинировать значительную часть населения в первой половине 2021 года

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что значительная часть населения будет вакцинирована от COVID-19 в первой половине 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Испании выделило более 1 миллиарда евро на вакцины от коронавируса на следующий год и создало комитет, чтобы определить, кто будет первым.

Санчес сказал на пресс-конференции, что правительство обнародует план вакцинации во вторник, не вдавался в подробности.

Официальные лица заявили, что Испания надеется получить первые 20 миллионов доз вакцины от Pfizer в начале 2021 года. Также существует план закупить 31,6 миллиона доз вакцины, разрабатываемой британской AstraZeneca AZN.L в период с декабря по июнь, если она будет готова.

По словам министра здравоохранения Сальвадора Иллы, вакцинация будет бесплатной.

В Испании с начала эпидемии были ифнцированы 1,54 миллиона человек, что является вторым по величине показателем в Западной Европе после Франции.

В конце октября страна ввела шестимесячное чрезвычайное положение, предоставив регионам юридическую поддержку для введения комендантского часа и ограничения поездок.

Напомним, потенциальные вакцины американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также американской Moderna могут быть одобрены ЕС уже в декабре.