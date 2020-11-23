У Чехії 60 сенаторів оскаржили коронавірусні обмеження в Конституційному суді

Понад 60 із 81 членів Сенату Чехії, верхньої палати парламенту, оскаржили у Конституційному суді частину карантинних обмежень - щодо вибіркового закриття магазинів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

На думку авторів подання - 63 сенаторів, деякі схвалені урядом рішення для протидії епідемії є дискримінаційними щодо власників малих крамниць та щодо клієнтів, а подекуди беззмістовними. У своєму поданні вони зібрали приклади побутових ситуацій, які підтверджують їхні твердження.

"У нас можна відвести на стрижку свого пуделя, але не можна купити зимову куртку чи черевики своїй дитині, і це неправильно… Так само, ви можете купити одяг чи взуття у великому гіпермаркеті, але не у дрібного торговця - бо його змусили закритися", - пояснив один зі співавторів подання, Едуард Бельшан.

"Малі магазини легко можуть контролювати, яка кількість людей заходить до них, і контрлювати дотримання дистанції. Це б дозволило роззосередити покупців - люди не скупчувались би у супермаркетах", - пояснює сенатор Лукаш Вагенкнехт, ініціатор подання.

Це вже не перше оскарження урядових рішень у суді. 13 листопада муніципальний суд у Празі скасував наказ МОЗ про "масковий режим" надворі, вирішивши, що такий захід недостатньо обгрунтований. Міністерство після цього видало новий наказ.

Як вже повідомлялося, 19 листопада парламент Чехії затвердив продовження надзвичайного стану до 12 грудня, але не підтримав пропозицію уряду Андрія Бабіша про продовження до 20 грудня.

На пленарному засіданні опозиція дорікала представникам уряду за продовження заборони працювати роздрібним торговцям та за нове правило, що обмежує кількість людей в магазинах.

Після майже місяця жорсткого карантину, останнього тижня у Чехії реєстрували переважно більше 5 тисяч заражень за добу, тоді як на початку листопада приріст заражень кілька разів перевищував 15 тисяч.