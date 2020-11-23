В Чехии 60 сенаторов обжаловали карантинные ограничения в Конституционном суде

Более 60 из 81 членов Сената Чехии, верхней палаты парламента, обжаловали в Конституционном суде часть карантинных ограничений - относительно выборочного закрытия магазинов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

По мнению авторов представления - 63 сенаторов, некоторые одобренные правительством решения для противодействия эпидемии являются дискриминационными в отношении владельцев малых магазинов и в отношении клиентов, а иногда бессмысленными. В своем представлении они собрали примеры бытовых ситуаций, которые подтверждают их утверждения.

"У нас можно отвести на стрижку своего пуделя, но нельзя купить зимнюю куртку или ботинки своему ребенку, и это неправильно ... Вы можете купить одежду или обувь в большом гипермаркете, но не у мелкого торговца - потому что его заставили закрыться", - пояснил один из соавторов представления, Эдуард Бельшан.

"Малые магазины легко могут контролировать, какое количество людей заходит к ним, и контролировать соблюдение дистанции. Это бы позволило рассредоточить покупателей - люди не скапливались бы в супермаркетах", - объясняет сенатор Лукаш Вагенкнехт, инициатор представления.

Это уже не первое обжалование правительственных решений в суде. 13 ноября муниципальный суд в Праге отменил приказ Минздрава о "масочном режиме" на улице, решив, что такая мера недостаточно обоснована. Министерство после этого выдало новый приказ.

Как уже сообщалось, 19 ноября парламент Чехии утвердил продление чрезвычайного положения до 12 декабря, но не поддержал предложение правительства Андрея Бабиша о продлении до 20 декабря.

На пленарном заседании оппозиция упрекала правительство за продление запрета работать розничным торговцам и за новое правило, ограничивающее количество людей в магазинах.

После почти месяца жесткого карантина, на прошлой неделе в Чехии регистрировали преимущественно более 5000 заражений в сутки, тогда как в начале ноября прирост заражений несколько раз превышал 15 тысяч.