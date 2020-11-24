У Туреччині заявили, що ЄС має "виправитися" і говорити з Анкарою про членство

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Євросоюз має "виправити свої помилки" у позиції щодо Східного Середземномор’я, щоб налагодити діалог з Анкарою, та натякнув, що ЄС має бути зацікавлений у членстві Туреччини.

Про це він сказав на зустрічі у парламенті 24 листопада, пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

"ЄС має виправити свою помилку (у Середземномор’ї). Уся Європа виграє від нашої співпраці, якщо ЄС зможе це зробити. В іншому разі уся Європа від цього втратить", - цитує його видання.

Глава МЗС зазначив, що погіршенням відносин Туреччини із ЄС вважає спробу Греції та Кіпру перетворити їхні національні суперечки з Туреччиною на проблему всього ЄС.

"Ми сподіваємося, що ЄС бачить свої помилки і бачить цінність, яку може дати ЄС членство Туреччини. Ми віримо, що у цьому випадку можлива більш плідна співпраця", - сказав Мевлют Чавушоглу, додавши, що Туреччина хоче вирішувати суперечки з Грецією через діалог.

Кілька днів тому речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявив, що членство в Європейському Союзі залишається стратегічним пріоритетом для країни.

Лідери ЄС домовилися на початку жовтня, що вони вживатимуть заходів проти Туреччини на своїй грудневій зустрічі, якщо Анкара не "припинить незаконну діяльність щодо Греції і Кіпру", зокрема, відправку суден для розвідки газу у води цих країн.

Напруга у відносинах ЄС та Туреччини наростає з літа 2020 року через низку подій, таких як розширення геологорозвідувальних робіт, образи президента Ердогана на адресу свого французького колеги Еммануеля Макрона, а також скандальний візит Ердогана на Північний Кіпр, що викликав осуд Кіпру і Греції.