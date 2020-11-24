В Турции заявили, что ЕС должен "исправить свои ошибки" и говорить с Анкарой о членстве

Министр иностранных дел Турции заявил, что Евросоюз должен "исправить свои ошибки" в позиции относительно Восточного Средиземноморья, чтобы наладить диалог с Анкарой, и намекнул, что ЕС должен быть заинтересован в членстве Турции.

Об этом он сказал на встрече в парламенте 24 ноября, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"ЕС должен исправить свою ошибку (в Средиземноморье). Вся Европа выигрывает от нашего сотрудничества, если ЕС сможет это сделать. В противном случае вся Европа от этого потеряет", - цитирует его издание.

Глава МИД отметил, что ухудшением отношений Турции с ЕС считает попытку Греции и Кипра превратить их национальные споры с Турцией в проблему всего Евросоюза.

"Мы надеемся, что ЕС видит свои ошибки и видит ценность, которую может дать ЕС членство Турции. Мы верим, что в этом случае возможно более плодотворное сотрудничество", - сказал Мевлют Чавушоглу, добавив, что Турция хочет решать споры с Грецией путем диалога.

Несколько дней назад представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что членство в Европейском Союзе остается стратегическим приоритетом для страны.

Лидеры ЕС договорились в начале октября, что они будут принимать меры против Турции на своей декабрьской встрече, если Анкара не "прекратит незаконную деятельность в отношении Греции и Кипра", в частности, отправку судов для разведки газа в воды этих стран.

Напряженность в отношениях ЕС и Турции нарастает с лета 2020 года из-за ряда событий, таких как расширение геологоразведочных работ, оскорбления президента Эрдогана в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона, а также скандальный визит Эрдогана на Северный Кипр, вызвавший осуждение Кипра и Греции.