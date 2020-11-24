В Берлине установили верхнюю границу арендной платы за жилье

В Берлине с 23 ноября вступило в силу новое законодательство, установившее верхнюю границу арендной платы за жилье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle и Berliner Zeitung.

Первый этап запуска новых правил начался еще в феврале и предусматривал запрет повышать арендную плату в следующие пять лет. Теперь вступили в силу и лимиты максимального размера квартплаты.

Снижение арендной платы в основном коснется контрактов, которые были заключены в течение последних 5-6 лет - именно тогда "подскочила" стоимость аренды, иногда и на 30%. В то же время лимит не будут применять к новым домам, сданным в эксплуатацию после 2014 года.

Как объясняет Berliner Zeitung, верхний предел арендной платы за квадратный метр жилья будет составлять от 3.92 до 9.80 евро - в зависимости от ряда факторов.

Если речь идет о небольших домах, где не более двух квартир - за это предусмотрено подорожание аренды квадратного метра на 10 евроцентов; за расположение в "хорошем" районе - еще на 74 цента. Квадратный метр в квартире с современным оборудованием будет дороже на 1 евро, и еще на 1 евро - за свежий ремонт.

По данным Ассоциации арендаторов Берлина, в арендованном жилье проживает около 85% всех жителей столицы, а новые правила повлияют на квартплату около 365 тысяч квартир. По оценкам консультационной компании F + B, это может быть и более полумиллиона квартир. Плата за типовую квартиру площадью 60 квадратных метров составляет около 850 евро, что составляет примерно треть среднего дохода домохозяйства.

Высокая квартплата с одной стороны и недостаток предложения с другой является проблемой для многих берлинцев, которые не имеют собственной квартиры. В апреле 2019 в Берлине прошли многотысячные протесты с требованием к властям вмешаться в ситуацию.

В Ассоциации арендаторов Берлина отмечают, что введение лимитов будет значительной поддержкой для жителей города на фоне кризиса, обусловленного эпидемией коронавируса.

Арендодатели недовольны и еще надеются на решение Конституционного суда в свою пользу. По расчетам F + B, после того как новые лимиты вступят в силу, они ежемесячно будут терять примерно 40 евро с каждой квартиры.

Арендодателям, которые требуют с квартирантов сумму более чем на 20% выше установленного лимита, грозят штрафы. В то же время исследование одной из платформ защиты прав потребителей показало, что три четверти их клиентов, чье жилье подпадает под нововведение, еще ничего не слышали от своих арендодателей о снижении платы.