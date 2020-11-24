У Швеції знайшли серйозні недоліки у лікуванні коронахворих в будинках для літніх людей

У Швеції орган, що здійснює нагляд за сферою охорони здоров’я і соціальними службами, виявив серйозні недоліки в лікуванні хворих на COVID-19 жителів будинків для літніх людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Будинки для людей похилого віку сильно постраждали під час першої хвилі коронавірусу. У травні прем'єр-міністр Стефан Левен визнав, що країна не впоралась із захистом людей цієї групи ризику.

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Інспекція охорони здоров'я і соціального забезпечення (IVO) протягом місяців розслідувала якість догляду в будинках людей похилого віку після потоку скарг від родичів і персоналу.

"У своєму розслідуванні IVO виявила серйозні недоліки на регіональному рівні у догляді за людьми, що живуть в будинках для літніх людей", - заявила на пресконференції генеральний директор служби безпеки Софія Валльстрем, презентуючи висновки розслідування.

Наглядова орган заявив, що жоден з 21 регіону Швеції не взяв на себе достатню відповідальність за лікування інфікованих жителів будинків. П'ята частина пацієнтів не отримала індивідуальної оцінки з боку лікарів.

Після літнього затишшя під час другої хвилі пандемії число випадків захворювання в установах по догляду за людьми похилого віку знову зросло. Це викликає побоювання з приводу повторення сценарію "смертоносної весни".

На жителів будинків для людей похилого віку припадає майже половина з більш ніж 6400 випадків смерті пацієнтів з COVID-19 в Швеції.

Наглядова орган закликав регіональні органи влади вжити заходів щодо поліпшення медичної допомоги та презентувати їх не пізніше ніж 15 січня наступного року.