В Швеции нашли серьезные недостатки в лечении коронаболных в домах престарелых

В Швеции орган, осуществляющий надзор за сферой здравоохранения и социальными службами, выявил серьезные недостатки в лечении больных на COVID-19 жителей домов престарелых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Дома престарелых сильно пострадали во время первой волны коронавируса. В мае премьер-министр Стефан Лёвен признал, что страна не справилась с защитой людей этой группы риска.

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Инспекция здравоохранения и социального обеспечения (IVO) в течение месяцев расследовала качество ухода в домах престарелых после потока жалоб от родственников и персонала.

"В своем расследовании IVO выявила серьезные недостатки на региональном уровне в уходе за людьми, живущими в домах престарелых", - заявила на пресс конференции генеральный директор службы безопасности София Валльстрем, представляя выводы расследования.

Наблюдательный орган заявил, что ни один из 21 региона Швеции не взял на себя достаточную ответственность за лечение инфицированных жителей домов. Пятая часть пациентов не получила индивидуальной оценки со стороны врачей.

После летнего затишья во время второй волны пандемии число случаев заболевания в учреждениях по уходу за престарелыми снова возросло. Это вызывает опасения по поводу повторения сценария "смертоносной весны".

На жителей домов престарелых приходится почти половина из более чем 6400 случаев смерти пациентов с COVID-19 в Швеции.

Наблюдательный орган призвал региональные органы власти принять меры по улучшению медицинской помощи и представить их не позднее 15 января следующего года.