Швеція заборонила усі публічні заходи за участі більше 8 осіб

Швеція поширила правило "не більше 8" на публічні заходи із сидячими місцями, замість попереднього обмеження 50 осіб.

Таке рішення прийняли усі регіони після неодноразових закликів прем’єра Стефана Левена про те, що "правило восьми" має стати загальнонаціональною нормою.

Нове правило набуває чинності 24 листопада і поширюватиметься на концерти, вистави й спортивні матчі, але не стосується шкіл та офісів. Винятком є також похорони - на церемонію можуть прийти до 20 осіб.

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"Сподіваюся, нам вдасться швидко переламати тенденцію з поширенням вірусу і ми зможемо знову підняти ліміти - сподіваюся, до 300 осіб", - прокоментувала Аннелі Хултен, представниця влади регіону Сконе.

Більшість інших заходів для боротьби з вірусом залишаються на рівні рекомендацій.

Нагадаємо, напередодні прем’єр Стефан Левен вдруге виступив зі зверненням до нації через ситуацію з коронавірусом, закликаючи проявити відповідальність і обмежити контакти. Це - виняткова подія для Швеції, де подібних звернень у новітній історії було лише чотири.

Протягом останнього тижня добовий приріст заражень у 10-мільйонній Швеції коливався від 4 тисяч до понад 6 тисяч випадків. З початку епідемії померли більше 6 тисяч хворих.