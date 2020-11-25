Латвія точково посилила карантин через ситуацію з коронавірусом

Латвія у зв’язку з епідемією посилила карантинні обмеження у 12 районах навколо столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Заходи посилюють у муніципалітетах, де 14-денний приріст заражень на 100 тисяч населення на 50% чи більше перевищував середні показники у Латвії загалом. Зараз в середньому в країні це близько 276 заражень на 100 тисяч населення. Обмеження посилять у районах, де цей показник перевищує 413,8 тисячі заражень.

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З 27 листопада лише учні початкової школи і дошкільнята продовжать ходити у свої заклади. Решта учнів повинні будуть перейти на дистанційне навчання.

Громадський транспорт зможе перевозити до 50% пасажирів від своєї місткості, а закладам торгівлі дозволено одночасно впускати 20% клієнтів від можливої місткості.

Бібліотеки зможуть видавати книжки тільки з собою. Усі інші культурні заклади повинні будуть зачинитися, виставки і ярмарки відкладаються. Заняття спортом будуть дозволені тільки на свіжому повітрі.

Приватні вечірки за межами одного домогосподарства забороняються - за винятком таких подій, як похорони та хрестини.