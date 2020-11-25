Латвия точечно усилила карантин из-за ситуации с коронавирусом
Латвия в связи с эпидемией усилила карантин в 12 районах вокруг столицы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Меры усиливают в муниципалитетах, где 14-дневный прирост заражений на 100 000 населения на 50% или более превышал средние показатели в Латвии в целом. Сейчас в среднем по стране это около 276 заражений на 100 000 населения. Ограничения усилят в районах, где этот показатель превышает 413 800 заражений.
С 27 ноября только ученики начальной школы и дошкольники продолжат ходить в свои заведения. Остальные должны будут перейти на дистанционное обучение.
Общественный транспорт сможет перевозить до 50% пассажиров от своей вместимости, а заведениям торговли разрешено одновременно впускать 20% клиентов от возможной вместимости.
Библиотеки смогут выдавать книги только с собой. Все другие культурные заведения должны будут закрыться, выставки и ярмарки откладываются. Занятия спортом будут разрешены только на свежем воздухе.
Частные вечеринки за пределами одного домохозяйства запрещаются - за исключением таких событий, как похороны и крестины.