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Латвия точечно усилила карантин из-за ситуации с коронавирусом

Среда, 25 ноября 2020, 09:45

Латвия в связи с эпидемией усилила карантин в 12 районах вокруг столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Меры усиливают в муниципалитетах, где 14-дневный прирост заражений на 100 000 населения на 50% или более превышал средние показатели в Латвии в целом. Сейчас в среднем по стране это около 276 заражений на 100 000 населения. Ограничения усилят в районах, где этот показатель превышает 413 800 заражений.

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С 27 ноября только ученики начальной школы и дошкольники продолжат ходить в свои заведения. Остальные должны будут перейти на дистанционное обучение.

Общественный транспорт сможет перевозить до 50% пассажиров от своей вместимости, а заведениям торговли разрешено одновременно впускать 20% клиентов от возможной вместимости.

Библиотеки смогут выдавать книги только с собой. Все другие культурные заведения должны будут закрыться, выставки и ярмарки откладываются. Занятия спортом будут разрешены только на свежем воздухе.

Частные вечеринки за пределами одного домохозяйства запрещаются - за исключением таких событий, как похороны и крестины.

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