Британія на початку пандемії переплатила 10 млрд фунтів за засоби захисту

Британія переплатила 10 млрд фунтів на засоби захисту для медиків на початку пандемії через те, що на той час їх можливо було терміново придбати тільки за завищеною ціною.

Як пише "Європейська правда" з посиланням Sky News, про це йдеться у звіті Національного офісу аудиту.

Першопричиною такої ситуації називають нестачу на складах специфічного обладнання для медиків, яке стало необхідним з розвитком епідемії коронавірусу - резерви Нацслужби здоров’я були розраховані на хворобу, більш подібну до грипу, а попит виявився більшим за усі очікування. У підсумку засоби захисту довелося купувати невідкладно за тією ціною, за якою їх можливо було знайти.

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Розрахунок Національного офісу аудиту ґрунтується на порівнянні ціни з цінами 2019 року.

"Ціна за одиницю обладнання більшості видів суттєво зросла, порівняно з тим самим періодом у 2019 році - від 166% на респіратори до 1310% - на мішки для тіл. Якби засоби було закуплено за цінами цього ж періоду - лютого-липня 2019 року, загальні витрати становили б 2,5 млрд фунтів замість 12,5 млрд", - зазначається у звіті.

У Департаменті охорони здоров’я та соціального захисту заявляли, що більшість обладнання у резервах все ж підходила для боротьби з коронавірусом і лише 0,49% були непридатними.