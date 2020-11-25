Британия в начале пандемии переплатила 10 млрд фунтов за средства защиты

Великобритания переплатила 10 млрд фунтов на средства защиты для медиков в начале пандемии из-за того, что в то время их можно было срочно приобрести только по завышенной цене.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой Sky News, об этом говорится в отчете Национального офиса аудита.

Первопричиной такой ситуации называют нехватку на складах специфического оборудования для медиков, которое стало необходимым с развитием эпидемии коронавируса - резервы Нацслужбы здоровья были рассчитаны на болезнь, более похожую на грипп, а спрос превысил все ожидания. В итоге средства защиты пришлось покупать безотлагательно по той цене, по которой их можно было найти.

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Расчет Национального офиса аудита основывается на сравнении цены с ценами 2019 года.

"Цена за единицу оборудования большинства видов существенно возросла по сравнению с тем же периодом в 2019 году - от 166% на респираторы до 1310% - на мешки для тел. Если бы средства были закуплены по ценам этого же периода - февраля-июля 2019 года, общие расходы составили бы 2,5 млрд фунтов вместо 12,5 млрд", - отмечается в отчете.

В Департаменте здравоохранения и социальной защиты заявляли, что большинство оборудования в резервах все же подходило для борьбы с коронавирусом и только 0,49% были непригодны.