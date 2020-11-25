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В Польше - рекордные 674 смерти от коронавируса

Среда, 25 ноября 2020, 12:11

В Польше за последние сутки сообщили о смерти 674 больных коронавирусом, что является новым рекордным показателем с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Перед этим последний раз рекордное количество умерших регистрировали 19 ноября - 637.

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С 674 умерших, 152 умерли непосредственно от осложнений коронавируса, остальные 522 имели другие хронические болезни.

За сутки зарегистрировали еще 15 362 подтвержденных заражений коронавирусом, из них больше всего - в Силезском и Мазовецком воеводствах. Это существенно меньше, чем в среду на прошлой и позапрошлой неделе - более 19 тысяч и более 25 тысяч случаев.

Госпитализированы в настоящее время более 22 100 больных - на 286 меньше, чем по состоянию на вчера, из них более 2000 нуждаются аппаратов ИВЛ - на 22 меньше, чем вчера.

Выздоровели за сутки 14 810 больных.

Всего с начала эпидемии в Польше зарегистрировали 924 422 подтвержденных больных коронавирусом. Из них 14 988 умерли, более 470 000 - уже выздоровели.

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