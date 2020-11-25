Уряд Німеччини визначився з датою наступних федеральних виборів

Федеральний уряд Німеччини запропонував провести наступні федеральні парламентські вибори, за підсумками яких визначать наступника або наступницю Ангели Меркель, 26 вересня 2021 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомила заступниця речника уряду Мартіна Фіц.

Обрану дату ще має затвердити президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Згідно з законодавством, вибори мають відбутися у період з 29 серпня до 24 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, на початку червня канцлерка Ангела Меркель заявила, що точно не буде намагатися залишитися на своєму посту на п'ятий термін. Її партія, Християнсько-демократичний союз, тепер має обрати собі нового лідера, з яким піде на наступні вибори і який буде вважатися фаворитом на пост канцлера.

ХДС через епідемію вже вдруге відклала з'їзд, на якому мала обрати нового лідера - він планувався на 4 грудня.

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