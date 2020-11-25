Правительство Германии определилось с датой следующих федеральных выборов

Федеральное правительство Германии предложило провести следующие федеральные парламентские выборы, по итогам которых определят преемника или преемницу Ангелы Меркель, 26 сентября 2021 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сообщила заместитель спикера правительства Мартина Фиц.

Выбранную дату еще должен утвердить президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Согласно законодательству, выборы должны состояться в период с 29 августа по 24 октября 2021 года.

Напомним, в начале июня канцлер Ангела Меркель заявила, что точно не будет пытаться остаться на своем посту на пятый срок. Ее партия, Христианско-демократический союз, теперь должна выбрать себе нового лидера, с которым пойдет на следующие выборы и который будет считаться фаворитом на пост канцлера.

ХДС из-за эпидемии уже второй раз отложила съезд, на котором должна избрать нового лидера - он планировался на 4 декабря.

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