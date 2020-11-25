ЄС і Рада Європи вкотре нагадали Україні про Стамбульську конвенцію

ЄС та Рада Європи вкотре закликали Україну без зволікань ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок.

Про це йдеться у спільній заяві Представництва ЄС, Консультативної місії ЄС та Офісу Ради Європи в Україні до Міжнародного дня усунення насильства проти жінок, повідомляє "Європейська правда".

"Криміналізація домашнього насильства у 2017 році змінила ситуацію в Україні. Та навіть незважаючи на те, що вже реалізовано на політичному рівні, багато чого ще можна зробити", - йдеться у заяві.

Партнери України закликали українську владу імплементувати усі положення чинного законодавства, зокрема, посилити систему запобіжних заходів та реагування на домашнє насильство, посилити нарощування потенціалу з даних питань та припинити негативне ставлення до згаданих питань серед представників влади.

Крім того, вони закликали надати додаткове фінансування для притулків для жертв домашнього насильства, а також розробити та профінансувати програми для правопорушників.

Також надзвичайно важливо вести просвітницьку діяльність та кидати виклик гендерним стереотипам, сексизму та нерівності, які часто є першопричиною гендерно зумовленого насильства, сказано у заяві.

"Понад усе ми віримо, що прийняття Конвенції Ради Європи про запобігання насильству проти жінок та домашньому насильству (так званої "Стамбульської Конвенції") пришвидшить імплементацію українського законодавства. Конвенція залишається найбільш ґрунтовним документом щодо такого серйозного порушення прав людини", - сказано заяві.

Україна підписала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція) ще 2011 року, але досі не ратифікувала.

Торік у листопаді Європейський Союз та Рада Європи закликали Україну без зволікань ратифікувати Стамбульську конвенцію.

В січні 2020 року у "Слузі народу" заявили, що перспективи ратифікації Стамбульської конвенції дуже низькі.