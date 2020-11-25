ЕС и Совет Европы в очередной раз напомнили Украине о Стамбульской конвенции

ЕС и Совет Европы в очередной раз призвали Украину незамедлительно ратифицировать Стамбульская конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин.

Об этом говорится в совместном заявлении представительства ЕС, Консультативной миссии ЕС и Офиса Совета Европы в Украине к Международному дню устранения насилия против женщин, сообщает "Европейская правда".

"Криминализация домашнего насилия в 2017 году изменила ситуацию в Украине. И даже несмотря на то, что уже реализовано на политическом уровне, многое еще можно сделать", - говорится в заявлении.

Партнеры Украины призвали украинскую власть имплементировать все положения действующего законодательства, в частности, усилить систему мер и реагирования на домашнее насилие, усилить наращивание потенциала по данным вопросам и прекратить негативное отношение к упомянутым вопросам среди представителей власти.

Кроме того, они призвали предоставить дополнительное финансирование для приютов для жертв домашнего насилия, а также разработать и профинансировать программы для правонарушителей.

Также очень важно вести просветительскую деятельность и бросать вызов гендерным стереотипам, сексизму и неравенству, которые часто являются первопричиной гендерно обусловленного насилия, говорится в заявлении.

"Больше всего мы верим, что принятие Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия (так называемой "Стамбульской конвенции") ускорит имплементацию украинского законодательства. Конвенция является наиболее основательным документом по такому серьезному нарушению прав человека", - говорится в заявлении.

Украина подписала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция) еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.

В ноябре прошлого года Европейский Союз и Совет Европы призвали Украину незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

В январе 2020 года в "Слуге народа" заявили, что перспективы ратификации Стамбульской конвенции очень низкие.