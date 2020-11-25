Слушания по делу MH17 возобновятся 1 февраля

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело катастрофы самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, надеется, что рассмотрение дела по существу может начаться 1 февраля следующего года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на голландскую телерадиокомпанию NOS.

Суд стремится начать рассмотрение дела по существу 1 февраля, но в ближайшие месяцы следственный судья все еще должен заслушать ряд свидетелей. Также необходимо провести дополнительное исследование достоверности изображений и записей.

Если ключевая работа не будет сделана до 1 февраля, то рассмотрение дела по существу могут отложить.

Адвокаты обвиняемого Олега Пулатова сформулировали около 280 следователей пожеланий в контрольной стадии судебного процесса, завершилась. Речь шла о том, был ли рейс MH17 сбит ракетой "Бук", была ли ракета выпущена с поля в районе сепаратистов и был ли подозреваемый Пулатов причастен к сбитию MH17.

Судьи отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы, заявив, что Международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело довольно подробно.

Суд допустил заслушивание ряда свидетелей, представленных защитой. Среди них командир российской 53-й бригады в Курске, армейского подразделения, имеющего ракеты "Бук". Судьи уже пытались допросить этих свидетелей, но Россия отклонила просьбу.

Другой обвиняемый Сергей Дубинский также может быть допрошен, в том числе об участии Пулатова в некоторых подслушанных разговорах о сбитом рейс MH17. Лингвист должен определить, действительно ли голос Пулатова можно услышать в этих разговорах.

Пулатов ранее предлагал письменно ответить на вопросы суда, но суд против этого.

Судебный процесс по делу возобновится 1 февраля в 10.00.