"Не більше ніж клаптик паперу": в Азербайджані оцінили визнання Карабаху Сенатом Франції

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв прокоментував прийняту в середу, 25 листопада, Сенатом Франції резолюцію щодо визання Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 1news.az.

За словами Гаджієва, проєкт резолюції представила група сенаторів, які нібито перебувають під впливом вірменського лобі і діаспори

"Перш за все хочу відзначити, що ця резолюція для Азербайджану лише клаптик паперу. Прийнята з політичних амбіцій резолюція не тільки грубо порушує міжнародні правові норми, Статут ООН і відповідні резолюції Радбезу ООН, але і викликає серйозні питання до об'єктивності діяльності Франції і як співголови Мінської групи ОБСЄ, і як постійного члена Ради Безпеки ООН" - заявив він.

Як зазначив Гаджієв, це провокаційне рішення Сенату - показник традиційної підтримки французькими політичними колами Вірменії.

"Ми рішуче відкидаємо і спростовуємо брехливі, наклепницькі звинувачення в резолюції, спрямовані проти Азербайджану і братньої нам Туреччини, різко засуджуємо спроби перекрутити історичні, політичні та правові аспекти конфлікту" - заявив помічник президента Азербайджану.

Нагадаємо, верхня палата парламенту Франції проголосувала в середу, 25 листопада, за резолюцію щодо визнання Нагірного Карабаху.

"За" висловилися 305 сенаторів, проти — 1.

Резолюція не має законодавчої сили і носить рекомендаційний характер.