"Не более чем клочок бумаги": в Азербайджане оценили признание Карабаха Сенатом Франции

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал принятую в среду, 25 ноября, Сенатом Франции резолюцию по признанию Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 1news.az.

По словам Гаджиева, проект резолюции представила группа сенаторов, которые якобы находятся под влиянием армянского лобби и диаспоры

"Прежде всего хочу отметить, что эта резолюция для Азербайджана лишь клочок бумаги. Принятая из политических амбиций резолюция не только грубо нарушает международные правовые нормы, Устав ООН и соответствующие резолюции Совбеза ООН, но и вызывает серьезные вопросы к объективности деятельности Франции и как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена Совета Безопасности ООН" - заявил он.

Как отметил Гаджиев, это провокационное решение Сената - показатель традиционной поддержки французскими политическими кругами Армении.

"Мы решительно отвергаем и опровергаем лживые, клеветнические обвинения в резолюции, направленные против Азербайджана и братской нам Турции, резко осуждаем попытки исказить исторические, политические и правовые аспекты конфликта", - заявил помощник президента Азербайджана.

Напомним, верхняя палата парламента Франции проголосовала в среду, 25 ноября, за резолюцию о признании Нагорного Карабаха.

"За" высказались 305 сенаторов, против — 1.

Резолюция не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер.