У Меркель не відкидають коронавірусних обмежень до березня

Глава адміністрації канцлерки Ангели Меркель заявив у четвер, що Німеччині, можливо, доведеться продовжити заходи щодо стримування коронавірусу до березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Заява Хельге Брауна пролунала, після того як у Німеччині погодили продовжити жорсткі обмеження щонайменше до 20 грудня.

"Попереду важкі зимові місяці. Це триватиме до березня", - сказав Браун в четвер у програмі RTL "Доброго ранку, Німеччино".

Після березня, ймовірно, буде вакциновано більше людей, і навесні буде легше знизити кількість заражених.

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"Але стриманість, яку ми всі повинні проявляти, також буде супроводжувати нас в січні, лютому і березні і, можливо, також обмежувальні заходи, якщо наша індивідуальна поведінка виявиться недостатньою", - підкреслив Браун.

Він виступив на захист посилення вимог щодо обмеження контактів, узгоджених в середу між федеральним урядом і урядами регіонів, і в той же час підтвердив, що готелі і ресторани будуть закриті на Різдво.

2 листопада Німеччину ввела "м’який локдаун", щоб приборкати другу хвилю коронавірусу. Бари і ресторани закриті, але школи і магазини залишаються відкритими.

З 1 грудня приватні зібрання будуть обмежені до п'яти осіб. До Різдва це число збільшиться до 10, не враховуючи дітей.