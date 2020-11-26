У Меркель не исключают коронавирусных ограничений до марта

Глава администрации канцлера Ангелы Меркель заявил в четверг, что Германии, возможно, придется продолжить меры по сдерживанию коронавируса до марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Заявление Хельге Брауна прозвучало после того, как в Германии согласовали продолжить жесткие ограничения по меньшей мере до 20 декабря.

"Впереди тяжелые зимние месяцы. Это будет продолжаться до марта", - сказал Браун в четверг в программе RTL "Доброе утро, Германия".

После марта, вероятно, будет вакцинировано больше людей, и весной будет легче снизить количество зараженных.

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"Но сдержанность, которую мы все должны проявлять, также будет сопровождать нас в январе, феврале и марте и, возможно, также ограничительные меры, если наше индивидуальное поведение окажется недостаточным", - подчеркнул Браун.

Он выступил в защиту ужесточения требований по ограничению контактов, согласованных в среду между федеральным правительством и правительствами регионов, и в то же время подтвердил, что гостиницы и рестораны будут закрыты на Рождество.

2 ноября Германия ввела "мягкий локдаун", чтобы обуздать вторую волну коронавируса. Бары и рестораны закрыты, но школы и магазины остаются открытыми.

С 1 декабря частные собрания будут ограничены до пяти человек. К Рождеству это число увеличится до 10, не считая детей.