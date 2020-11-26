Cуд у справі експрезидента Франції Саркозі відновиться у понеділок

Судовий процес над експрезидентом Франції Ніколя Саркозі, який раніше призупинили за поданням через стан здоров’я одного зі звинувачених, відновиться наступного тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

26 листопада суд відхилив подання про відтермінування процесу через стан здоров’я одного з підсудних, 73-річного Жільбера Азібера.

Подання було внесене захистом Азібера у перший день початку процесу - 23 листопада. Медична експертиза дійшла висновку, що його стан здоров’я не перешкоджатиме йому брати участь у процесі і особисто бути присутнім на засіданні.

Наступне судове засідання у справі призначили на 13-30 у понеділок, 30 листопада.

65-річного Саркозі звинувачують в тому, що він нібито намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії.

Разом із Саркозі у справі проходить його адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Жільбер Азібер.

Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, стане першим експрезидентом у сучасній історії країни, який з’явиться на лаві підсудних.