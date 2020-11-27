Ірландія через тиждень планує відкрити гастропаби і ресторани

Уряду Ірландії в п'ятницю може схвалити рішення про відновлення роботи ресторанів і гастропабів, в яких подають їжу, з 7 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ірландія стала однією з перших європейських країн, яка повторно ввела жорсткі обмеження, і з 21 жовтня уряд закрив усі другорядні роздрібні магазини і обмежив роботу гастропабів і ресторанів замовленнями на винос.

Заступник прем'єр-міністра Лео Варадкар заявив в середу, що роздрібні торговці, які в даний час обмежені послугами "натисни і забери", відкриються першими після зняття обмежень 1 грудня.

Міністри зустрілися пізно ввечері в четвер, щоб доопрацювати пропозиції, які будуть внесені на засідання уряду сьогодні.

Рівень захворюваності в Ірландії за 14 днів різко впав до 103,9 на 100 000 осіб з більш ніж 300 в минулому місяці - це третє місце серед 31 країни, які моніторить Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Однак за останні два тижні спад сповільнився, і рівень поширення хвороби не зовсім впав до тієї позначки, яку чиновники охорони здоров'я мають намір підтримувати на низькому рівні протягом тривалого періоду після скасування обмежень.