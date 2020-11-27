Ирландия через неделю планирует открыть гастропабы и рестораны

Правительству Ирландии в пятницу может одобрить решение о возобновлении работы ресторанов и гастропабов, которые подают еду, с 7 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ирландия стала одной из первых европейских стран, которая повторно ввела жесткие ограничения, и с 21 октября правительство закрыло все второстепенные розничные магазины и ограничило работу гастропабов и ресторанов заказами на вынос.

Заместитель премьер-министра Лео Варадкар заявил в среду, что розничные торговцы, которые в настоящее время ограничены услугами "нажми и забери", откроются первыми после снятия ограничений 1 декабря.

Министры встретились поздно вечером в четверг, чтобы доработать предложения, которые будут внесены на заседание правительства сегодня.

Уровень заболеваемости в Ирландии за 14 дней резко упал до 103,9 на 100 000 человек с более чем 300 в прошлом месяце - это третье место среди 31 страны, которые мониторит Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Однако за последние две недели спад застопорился, и уровень распространения болезни не совсем упал до той отметки, которую чиновники здравоохранения намерены поддерживать на низком уровне в течение длительного периода по мере снятия ограничений.