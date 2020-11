Перемовники ЄС та Британії зустрінуться у Лондоні після тижня "онлайну" через коронавірус

У Лондоні на вихідних поновляться очні перемовини Британії та ЄС про Brexit - після більше тижня перерви у фізичних зустрічах через коронавірус в одного з членів переговорної команди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС с посиланням на джерело у дипломатичних колах ЄС.

Неофіційно лунали твердження, що Мішель Барньє (головний перемовник ЄС) не хоче їхати до Лондона, доки Британія не висловить готовність змінювати свою переговорну позицію.

Офіційні джерела цього не підтверджували. Речник британського уряду на запитання про те, чи очікують вони прибуття Мішеля Барньє, напередодні сказав, що це "справа ЄС і це має бути їхнім рішенням".

Оновлено: згодом Мішель Барньє підтвердив, що увечері 27 листопада вирушає до Лондона. "Моя команда і я завершили час ізоляції, перемовини з фізичною участю можуть продовжитися... Вирушаю до Лондона цього вечора, щоб продовжити перемовини ЭС та Британії", - повідомив він.

In line with Belgian rules, my team and I are no longer in quarantine. Physical negotiations can continue.



I am briefing Member States & @Europarl_EN today. Same significant divergences persist.



Travelling to London this evening to continue 🇪🇺🇬🇧 talks w/ @DavidGHFrost + team.