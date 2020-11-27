Перемовники ЄС та Британії зустрінуться у Лондоні після тижня "онлайну" через коронавірус

У Лондоні на вихідних поновляться очні перемовини Британії та ЄС про Brexit - після більше тижня перерви у фізичних зустрічах через коронавірус в одного з членів переговорної команди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС с посиланням на джерело у дипломатичних колах ЄС.

Неофіційно лунали твердження, що Мішель Барньє (головний перемовник ЄС) не хоче їхати до Лондона, доки Британія не висловить готовність змінювати свою переговорну позицію.

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Офіційні джерела цього не підтверджували. Речник британського уряду на запитання про те, чи очікують вони прибуття Мішеля Барньє, напередодні сказав, що це "справа ЄС і це має бути їхнім рішенням".

Оновлено: згодом Мішель Барньє підтвердив, що увечері 27 листопада вирушає до Лондона. "Моя команда і я завершили час ізоляції, перемовини з фізичною участю можуть продовжитися... Вирушаю до Лондона цього вечора, щоб продовжити перемовини ЭС та Британії", - повідомив він.

In line with Belgian rules, my team and I are no longer in quarantine. Physical negotiations can continue.



I am briefing Member States & @Europarl_EN today. Same significant divergences persist.



Travelling to London this evening to continue 🇪🇺🇬🇧 talks w/ @DavidGHFrost + team. — Michel Barnier (@MichelBarnier) November 27, 2020

Хоча до завершення перехідного періоду й фінального виходу Британії з ЄС залишаються лічені тижні, ані у Брюсселі, ані в Лондоні ще не мають впевненості у тому, що сторони зможуть досягти домовленості.

Тиждень тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що у перемовинах щодо Brexit почався "кращий прогрес", після кількох тижнів практично без результату. Водночас вона наголосила, що "доки не домовилися про все - домовленості ще немає".

Головними "каменями спотикання" залишаються питання риболовлі та правила конкуренції і державної допомоги компаніям.

Якщо до 31 грудня нової торгової угоди не буде укладено, це означає "жорсткий" Brexit - автоматичне повернення до правил Світової організації торгівлі і запровадження мит.

Детальніше про те, які ризики створює "жорсткий" Brexit, читайте у статті: 10 днів до руйнування Brexit-плану: що означають взаємні ультиматуми Британії та ЄС.