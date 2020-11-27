Перемовники ЄС та Британії зустрінуться у Лондоні після тижня "онлайну" через коронавірус
У Лондоні на вихідних поновляться очні перемовини Британії та ЄС про Brexit - після більше тижня перерви у фізичних зустрічах через коронавірус в одного з членів переговорної команди.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС с посиланням на джерело у дипломатичних колах ЄС.
Неофіційно лунали твердження, що Мішель Барньє (головний перемовник ЄС) не хоче їхати до Лондона, доки Британія не висловить готовність змінювати свою переговорну позицію.
Офіційні джерела цього не підтверджували. Речник британського уряду на запитання про те, чи очікують вони прибуття Мішеля Барньє, напередодні сказав, що це "справа ЄС і це має бути їхнім рішенням".
Оновлено: згодом Мішель Барньє підтвердив, що увечері 27 листопада вирушає до Лондона. "Моя команда і я завершили час ізоляції, перемовини з фізичною участю можуть продовжитися... Вирушаю до Лондона цього вечора, щоб продовжити перемовини ЭС та Британії", - повідомив він.
In line with Belgian rules, my team and I are no longer in quarantine. Physical negotiations can continue.— Michel Barnier (@MichelBarnier) November 27, 2020
I am briefing Member States & @Europarl_EN today. Same significant divergences persist.
Travelling to London this evening to continue 🇪🇺🇬🇧 talks w/ @DavidGHFrost + team.
Хоча до завершення перехідного періоду й фінального виходу Британії з ЄС залишаються лічені тижні, ані у Брюсселі, ані в Лондоні ще не мають впевненості у тому, що сторони зможуть досягти домовленості.
Тиждень тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що у перемовинах щодо Brexit почався "кращий прогрес", після кількох тижнів практично без результату. Водночас вона наголосила, що "доки не домовилися про все - домовленості ще немає".
Головними "каменями спотикання" залишаються питання риболовлі та правила конкуренції і державної допомоги компаніям.
Якщо до 31 грудня нової торгової угоди не буде укладено, це означає "жорсткий" Brexit - автоматичне повернення до правил Світової організації торгівлі і запровадження мит.
Детальніше про те, які ризики створює "жорсткий" Brexit, читайте у статті: 10 днів до руйнування Brexit-плану: що означають взаємні ультиматуми Британії та ЄС.