Переговорщики ЕС и Британии встретятся в Лондоне после недели онлайна из-за коронавируса

В Лондоне в выходные возобновятся очные переговоры Британии и ЕС о Brexit - после более недели перерыва в физических встречах в связи с коронавирусом у одного из членов переговорной команды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

Неофициально звучали утверждения, что Мишель Барнье (главный переговорщик ЕС) не хочет ехать в Лондон, пока Британия не выразит готовность менять свою переговорную позицию.

Официальные источники этого не подтверждали. Представитель британского правительства на вопрос о том, ожидают ли они прибытия Мишеля Барнье, накануне сказал, что это "дело ЕС и это должно быть их решением".

Позже Мишель Барнье подтвердил, что выезжает в Лондон вечером 27 ноября. "Моя команда и я завершили изоляцию, переговоры с физическим присутствием могут возобновиться... Отправляюсь в Лондон сегодня вечером", - сообщил он.

In line with Belgian rules, my team and I are no longer in quarantine. Physical negotiations can continue.



I am briefing Member States & @Europarl_EN today. Same significant divergences persist.



Travelling to London this evening to continue 🇪🇺🇬🇧 talks w/ @DavidGHFrost + team.