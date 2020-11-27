Переговорщики ЕС и Британии встретятся в Лондоне после недели онлайна из-за коронавируса

В Лондоне в выходные возобновятся очные переговоры Британии и ЕС о Brexit - после более недели перерыва в физических встречах в связи с коронавирусом у одного из членов переговорной команды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

Неофициально звучали утверждения, что Мишель Барнье (главный переговорщик ЕС) не хочет ехать в Лондон, пока Британия не выразит готовность менять свою переговорную позицию.

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Официальные источники этого не подтверждали. Представитель британского правительства на вопрос о том, ожидают ли они прибытия Мишеля Барнье, накануне сказал, что это "дело ЕС и это должно быть их решением".

Позже Мишель Барнье подтвердил, что выезжает в Лондон вечером 27 ноября. "Моя команда и я завершили изоляцию, переговоры с физическим присутствием могут возобновиться... Отправляюсь в Лондон сегодня вечером", - сообщил он.

In line with Belgian rules, my team and I are no longer in quarantine. Physical negotiations can continue.



I am briefing Member States & @Europarl_EN today. Same significant divergences persist.



Travelling to London this evening to continue 🇪🇺🇬🇧 talks w/ @DavidGHFrost + team. — Michel Barnier (@MichelBarnier) November 27, 2020

Хотя до завершения переходного периода и финального выхода Британии из ЕС остаются считанные недели, ни в Брюсселе, ни в Лондоне еще нет уверенности в том, что стороны смогут достичь договоренности.

Неделю назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в переговорах по Brexit наметился "больший прогресс", после нескольких недель практически без результата. Вместе с тем она отметила, что "пока не договорились обо всем - договоренности еще нет".

Главными "камнями преткновения" остаются вопросы рыболовства и правила конкуренции и государственной помощи компаниям.

Если до 31 декабря новое торговое соглашение не будет заключено, это означает "жесткий Brexit" - автоматический возврат к правилам ВТО и введение пошлин.

Подробнее о том, какие риски создает "жесткий Brexit", читайте в статье: 10 дней до разрушения Brexit-плана: что означают взаимные ультиматумы Великобритании и ЕС