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У Єврокомісії кажуть про "кращий прогрес" у перемовинах щодо Brexit останніми днями

П'ятниця, 20 листопада 2020, 14:02

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що останнім днями у перемовинах щодо Brexit почався "кращий прогрес", після кількох тижнів практично без результату.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала на пресконференції 20 листопада.

"Після складних тижнів із дуже-дуже повільними зрушеннями, останніми днями ми бачимо кращий прогрес, більше руху щодо важливих питань... Є все ще "декілька метрів" до фінішу і попереду багато роботи", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема це стосується питання "рівних умов гри" - щодо надання компаніям державної допомоги.

Вона зауважила, що не може назвати журналістам орієнтовну дату, коли торгова угода може бути погоджена на 100%. "Доки не домовилися про все - домовленості ще немає", - наголосила президентка Єврокомісії.

Головними спірними питаннями у перемовинах ЄС з Британією про торгові відносини після Brexit залишаються риболовля, гарантії чесної конкуренції та вирішення спорів.

Як раніше повідомили ЗМІ з посиланням на дипломата ЄС, близького до переговорів, питання риболовлі і досі фактично стоїть на місці.

Минулого тижня, який вважався дедлайном, Британія і Євросоюз не встигли завершити переговори. 

19 листопада прямі перемовини призупинилися через те, що в одного з перемовників ЄС виявили коронавірус. Зараз робота триває дистанційно. 

До моменту, коли Британія остаточно вийде з ЄС після завершення перехідного періоду залишається 6 тижнів. 

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