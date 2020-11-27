Німеччина перетнула позначку в 1 млн випадків коронавірусу
Німеччина зареєструвала понад 1 мільйон випадків коронавірусу з початку пандемії в березні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
У четвер органи охорони здоров'я Німеччини зареєстрували 22 268 нових випадків інфікування та 389 смертей. Всього від початку пандемії померли 15 160 осіб.
Напередодні уряд Німеччини і керівники федеральних земель прийняли рішення продовжити і посилити коронавірусні обмеження до 20 грудня для стримування пандемії.
Але обмеження на контакти повинні бути призупинені з 23 грудня по 1 січня, щоб люди могли святкувати в період Різдва.
У цей період буде дозволено збиратися групами до 10 осіб, з дітьми у віці 14 років і молодше без обмежень.
Рішення щодо різдвяного періоду будуть підписані пізніше в грудні, оскільки уряд має право запровадити заходи з боротьби з коронавірусом тільки за чотири тижні.