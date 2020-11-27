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Германия пересекла отметку в 1 млн случаев коронавируса

Пятница, 27 ноября 2020, 10:24

Германия зарегистрировала более 1 миллиона случаев коронавируса с начала пандемии в марте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В четверг органы здравоохранения Германии зарегистрировали 22 268 новых случаев инфицирования и 389 смертей. Всего с начала пандемии умерли 15 160 человек.

Накануне правительство Германии и руководители федеральных земель приняли решение продолжить и усилить коронавирусные ограничения до 20 декабря для сдерживания пандемии.

Но ограничения на контакты должны быть приостановлены с 23 декабря по 1 января, чтобы люди могли праздновать в период Рождества.

В этот период будет разрешено собираться группами до 10 человек, с детьми в возрасте 14 лет и младше без ограничений.

Решения по поводу рождественского периода будут подписаны позже в декабре, поскольку правительство имеет право принять меры по борьбе с коронавирусом только за четыре недели.

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