Посли ЄС наступного тижня затвердять механізм санкцій за порушення прав людини - ЗМІ

В Європейському союзі на початку грудня затвердять механізм санкцій за порушення у сфері прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Наступного тижня посли ЄС затвердять глобальний режим санкцій щодо прав людини. Повинен бути розпочатий незадовго до або в день прав людини, 10 грудня", - написав Джозвяк.

EU ambassadors are set to approve the global human rights sanction regime next week. should be up and running just before or on human rights day, 10 Dec. #MagnitskyAct #Russia #Ukraine #Belarus