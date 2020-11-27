Посли ЄС наступного тижня затвердять механізм санкцій за порушення прав людини - ЗМІ

В Європейському союзі на початку грудня затвердять механізм санкцій за порушення у сфері прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Наступного тижня посли ЄС затвердять глобальний режим санкцій щодо прав людини. Повинен бути розпочатий незадовго до або в день прав людини, 10 грудня", - написав Джозвяк.

EU ambassadors are set to approve the global human rights sanction regime next week. should be up and running just before or on human rights day, 10 Dec. #MagnitskyAct #Russia #Ukraine #Belarus — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 27, 2020

У жовтні Європейська комісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок Акту Магнітського у США.

Передбачається, що новий санкційний механізм допоможе прискорити реагування ЄС на порушення прав людини у всьому світі.

Він передбачає такі заходи як замороження активів та заборона на в’їзд.

У пропозиції вперше з’явилася норма про нагляд Єврокомісії за дотриманням вимоги про заборону на в’їзд особам, до яких застосували санкції.

У Єврокомісії не виключають, що він може отримати ім'я російського опозиціонера Алєксєя Навального. Спершу така пропозиція пролунала від глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.