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Посли ЄС наступного тижня затвердять механізм санкцій за порушення прав людини - ЗМІ

П'ятниця, 27 листопада 2020, 10:43

В Європейському союзі на початку грудня затвердять механізм санкцій за порушення у сфері прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Наступного тижня посли ЄС затвердять глобальний режим санкцій щодо прав людини. Повинен бути розпочатий незадовго до або в день прав людини, 10 грудня", - написав Джозвяк.

У жовтні Європейська комісія внесла пропозицію щодо майбутнього санкційного механізму ЄС за порушення прав людини, на зразок Акту Магнітського у США. 

Передбачається, що новий санкційний механізм допоможе прискорити реагування ЄС на порушення прав людини у всьому світі. 

Він передбачає такі заходи як замороження активів та заборона на в’їзд. 

У пропозиції вперше з’явилася норма про нагляд Єврокомісії за дотриманням вимоги про заборону на в’їзд особам, до яких застосували санкції.

У Єврокомісії не виключають, що він може отримати ім'я російського опозиціонера Алєксєя Навального. Спершу така пропозиція пролунала від глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. 

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