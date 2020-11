Послы ЕС на следующей неделе утвердят механизм санкций за нарушение прав человека - СМИ

В Европейском Союзе в начале декабря утвердят механизм санкций за нарушения в области прав человека.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"На следующей неделе послы ЕС утвердят глобальный режим санкций в отношении прав человека. Это должно произойти незадолго до или в день прав человека, 10 декабря", - написал Джозвяк.

EU ambassadors are set to approve the global human rights sanction regime next week. should be up and running just before or on human rights day, 10 Dec. #MagnitskyAct #Russia #Ukraine #Belarus

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 27, 2020

В октябре Европейская комиссия внесла предложение относительно будущего санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека, наподобие Акта Магнитского в США.

Предполагается, что новый санкционный механизм поможет ускорить реагирование ЕС на нарушения прав человека во всем мире.

Он предусматривает такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.

В предложении впервые появилась норма о надзоре Еврокомиссии за соблюдением требования о запрете на въезд лицам, к которым применили санкции.

В Еврокомиссии не исключают, что механизм может получить имя российского оппозиционера Алексея Навального. Сначала такое предложение прозвучало от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.