Німеччина передасть українським військовим 20 апаратів ШВЛ
Федеративна Республіка Німеччина передасть українським військовим 20 апаратів штучної вентиляції легень.
Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі посольства Німеччини в Україні.
"30 листопада у Головному військово-клінічному госпіталі відбудеться передача обладнання та засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19, у тому числі 20 апаратів штучної вентиляції легень, послом Федеративної Республіки Німеччини пані Анкою Фельдгузен заступнику міністра оборони України Анатолію Петренку", - йдеться у повідомленні.
У посольстві підкреслили, що Німеччина продовжує підтримувати Україну у боротьбі з наслідками COVID-19.
Раніше стало відомо, що Німеччина зареєструвала понад 1 мільйон випадків коронавірусу з початку пандемії в березні.