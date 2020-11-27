Німеччина передасть українським військовим 20 апаратів ШВЛ

Федеративна Республіка Німеччина передасть українським військовим 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі посольства Німеччини в Україні.

"30 листопада у Головному військово-клінічному госпіталі відбудеться передача обладнання та засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19, у тому числі 20 апаратів штучної вентиляції легень, послом Федеративної Республіки Німеччини пані Анкою Фельдгузен заступнику міністра оборони України Анатолію Петренку", - йдеться у повідомленні.

У посольстві підкреслили, що Німеччина продовжує підтримувати Україну у боротьбі з наслідками COVID-19.

Раніше стало відомо, що Німеччина зареєструвала понад 1 мільйон випадків коронавірусу з початку пандемії в березні.