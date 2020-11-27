Германия передаст украинским военным 20 аппаратов ИВЛ

Федеративная Республика Германия передаст украинским военным 20 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе посольства Германии в Украине.

"30 ноября в Главном военно-клиническом госпитале состоится передача оборудования и средств индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19, в том числе 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, послом Федеративной Республики Германии Анкой Фельдгузен заместителю министра обороны Украины Анатолию Петренко", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что Германия продолжает поддерживать Украину в борьбе с последствиями COVID-19.

Ранее стало известно, что Германия зарегистрировала более 1 миллиона случаев коронавируса с начала пандемии в марте.