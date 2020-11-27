Германия передаст украинским военным 20 аппаратов ИВЛ
Пятница, 27 ноября 2020, 11:12
Федеративная Республика Германия передаст украинским военным 20 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе посольства Германии в Украине.
"30 ноября в Главном военно-клиническом госпитале состоится передача оборудования и средств индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19, в том числе 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, послом Федеративной Республики Германии Анкой Фельдгузен заместителю министра обороны Украины Анатолию Петренко", - говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что Германия продолжает поддерживать Украину в борьбе с последствиями COVID-19.
Ранее стало известно, что Германия зарегистрировала более 1 миллиона случаев коронавируса с начала пандемии в марте.
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