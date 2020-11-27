У Шотландії заявили про намір провести новий референдум про незалежність наступного року

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила, що хоче провести другий референдум про незалежність вже наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

"Я ще не призначила дату. Я не виключала і не виключаю цього. Шотландія повинна мати можливість вибрати, чи ставати незалежною, в першій або другій половині терміну повноважень новообраного шотландського парламенту", - сказала лідерка правлячої Шотландської національної партії (SNP).

Парламентські вибори в Шотландії призначені на травень 2021 року і, як очікується, їх виграють націоналісти з SNP. Стерджен розглядатиме чергову перемогу на виборах як мандат на проведення другого референдуму про незалежність.

На думку уряду Шотландії, Brexit докорінно змінив політичну ситуацію, що вимагає проведення нового референдуму про незалежність Шотландії.

Невдоволення британським урядом серед шотландців також посилила нинішня пандемія коронавірусу.

У 14 опитуваннях громадської думки від 51% до 59% респондентів висловилися за незалежність Шотландії. Однак опитування 2017-2019 років в основному показали, що більшість шотландців не хочуть розпаду Сполученого Королівства.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступає проти проведення ще одного референдуму про незалежність Шотландії в найближчому майбутньому. За його словами, шотландці відповіли на питання про свою незалежність ще в 2014 році, а тому це питання має вирішитися не раніше наступного покоління.

Джонсон розкритикував передачу повноважень шотландському уряду, назвавши це катастрофою, що спричинило бурхливу реакцію шотландських націоналістів.

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