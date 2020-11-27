В Шотландии заявили о намерении провести новый референдум о независимости в следующем году

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что хочет провести второй референдум о независимости уже в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

"Я еще не назначила дату. Я не исключала и не исключаю этого. Шотландия должна иметь возможность выбрать, становиться ли независимой, в первой или второй половине срока полномочий новоизбранного шотландского парламента", - сказала лидер правящей Шотландской национальной партии (SNP).

Парламентские выборы в Шотландии назначены на май 2021 года и, как ожидается, их выиграют националисты из SNP. Стерджен будет рассматривать очередную победу на выборах как мандат на проведение второго референдума о независимости.

По мнению правительства Шотландии, Brexit коренным образом изменил политическую ситуацию, требующую проведения нового референдума о независимости Шотландии.

Недовольство британским правительством среди шотландцев также усилила нынешняя эпидемия коронавируса.

В 14 опросах общественного мнения от 51% до 59% респондентов высказались за независимость Шотландии. Однако опросы 2017-2019 годов в основном показали, что большинство шотландцев не хотят распада Соединенного Королевства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает против проведения еще одного референдума о независимости Шотландии в ближайшем будущем. По его словам, шотландцы ответили на вопрос о своей независимости еще в 2014 году, а потому этот вопрос должен решиться не раньше следующего поколения.

Джонсон раскритиковал передачу полномочий шотландскому правительству, назвав это катастрофой, что повлекло бурную реакцию шотландских националистов.

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