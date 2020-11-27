Туреччина відкинула резолюцію Європарламенту із закликом ввести санкції проти неї

Туреччина відкинула резолюцію Європейського парламенту, спрямовану проти неї і Північного Кіпру, з приводу заново відкритого нещодавно пляжу Вароші.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

"Ми повністю відкидаємо необов'язкову резолюцію, прийняту депутатами Європарламенту по нашій країні і Турецькій республіці Північного Кіпру", - заявив офіційний представник МЗС Туреччини Хамі Аксой.

Підкресливши, що Туреччина повністю підтримує заяву лідера Північного Кіпру з цього питання, Аксой сказав: "Це рішення, яке, безсумнівно, продиктоване кіпрсько-грецькою адміністрацією, ще раз демонструє, наскільки відірвано від реальності і упереджено ЄП ставиться до кіпрського питання".

Аксой додав, що якщо Європарламент буде дотримуватися такого підходу і менталітету, то органи Європейського Союзу не зможуть внести конструктивний внесок у вирішення кіпрського питання.

Туреччина закликає ЄП і ЄС поглянути в обличчя реаліям на острові і взяти до уваги присутність кіпрсько-турецького народу, а також виконати зобов'язання ЄС, взяті в квітні 2004 року перед кіпріотами-турками, підкреслив він.

ЄП напередодні звернувся до Туреччини з проханням скасувати своє рішення про повторне відкриття частини Вароші і відновити переговори, спрямовані на вирішення кіпрської проблеми.

Він також закликав ЄС ввести жорсткі санкції проти Туреччини.

Північний Кіпр засудив резолюцію.

"Ця резолюція демонструє, що Європарламент в черговий раз проігнорував кіпрсько-турецький народ і продовжує несправедливо звинувачувати Туреччину", - йдеться в заяві голови Північного Кіпру.