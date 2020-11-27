Турция отвергла резолюцию Европарламента с призывом ввести санкции против нее

Турция отвергла резолюцию Европейского парламента, направленную против нее и Северного Кипра, по поводу заново открытого недавно пляжа Вароши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

"Мы полностью отвергаем необязательную резолюцию, принятую депутатами Европарламента по нашей стране и Турецкой республике Северного Кипра", - заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Подчеркнув, что Турция полностью поддерживает заявление лидера Северного Кипра по этому вопросу, Аксой сказал: "Это решение, которое, несомненно, продиктовано кипрско-греческой администрацией, еще раз демонстрирует, насколько оторвано от реальности и предвзято ЕП относится к кипрскому вопросу".

Аксой добавил, что если Европарламент будет придерживаться такого подхода и менталитета, то органы Европейского Союза не смогут внести конструктивный вклад в решение кипрского вопроса.

Турция призывает ЕП и ЕС взглянуть в лицо реалиям на острове и принять во внимание присутствие кипрско-турецкого народа, а также выполнить обязательства ЕС, взятые в апреле 2004 года перед киприотами-турками, подчеркнул он.

ЕП накануне обратился к Турции с просьбой отменить свое решение о повторном открытии части Вароши и возобновить переговоры, направленные на решение кипрской проблемы.

Он также призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции.

Северный Кипр осудил резолюцию.

"Эта резолюция демонстрирует, что Европарламент в очередной раз проигнорировал кипрско-турецкий народ и продолжает несправедливо обвинять Турцию", - говорится в заявлении лидера Северного Кипра.