Рада Європи розгляне, як Україна виконує рішення ЄСПЛ у справі Гонгадзе
Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) наступного тижня розгляне імплементацію українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України".
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", це питання включене до порядку денного засідання КМРЄ 1-3 грудня.
У рамках справи Гонгадзе у Раді Європи розглянуть вжиті урядом Україні заходи з реагування на порушення Європейської конвенції з прав людини у частині "вбивства журналістів та недостатності ефективних розслідувань".
На попередньому розгляді цієї справи у листопаді 2019 року Комітет міністрів РЄ висловив розчарування, що після 18 років розслідування обставин загибелі журналіста Георгія Гонгадзе організатори і замовники убивства досі не виявлені.
У Раді Європи наполегливо спонукали українське керівництво забезпечити швидке завершення розслідування цієї справи згідно із Європейською конвенцією з прав людини.
У 2018 році Комітет міністрів закликали Київ поквапитися з розслідуванням убивства Гонгадзе
Раніше повідомлялось, що Україна у трійці "лідерів" ЄСПЛ за кількістю скарг проти неї.