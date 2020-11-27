Рада Європи розгляне, як Україна виконує рішення ЄСПЛ у справі Гонгадзе

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) наступного тижня розгляне імплементацію українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", це питання включене до порядку денного засідання КМРЄ 1-3 грудня.

У рамках справи Гонгадзе у Раді Європи розглянуть вжиті урядом Україні заходи з реагування на порушення Європейської конвенції з прав людини у частині "вбивства журналістів та недостатності ефективних розслідувань".

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На попередньому розгляді цієї справи у листопаді 2019 року Комітет міністрів РЄ висловив розчарування, що після 18 років розслідування обставин загибелі журналіста Георгія Гонгадзе організатори і замовники убивства досі не виявлені.

У Раді Європи наполегливо спонукали українське керівництво забезпечити швидке завершення розслідування цієї справи згідно із Європейською конвенцією з прав людини.

У 2018 році Комітет міністрів закликали Київ поквапитися з розслідуванням убивства Гонгадзе

Раніше повідомлялось, що Україна у трійці "лідерів" ЄСПЛ за кількістю скарг проти неї.