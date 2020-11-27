Совет Европы рассмотрит, как Украина выполняет решение ЕСПЧ по делу Гонгадзе

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на следующей неделе рассмотрит имплементацию украинской властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ", этот вопрос включен в повестку дня заседания КМСЕ 1-3 декабря.

В рамках дела Гонгадзе в Совете Европы рассмотрят принятые правительством Украины меры по реагированию на нарушения Европейской конвенции по правам человека в части "убийства журналистов и недостаточности эффективных расследований".

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На рассмотрении этого дела в ноябре 2019 года Комитет министров СЕ выразил разочарование, что после 18 лет расследования обстоятельств гибели журналиста Георгия Гонгадзе организаторы и заказчики убийства до сих пор не обнаружены.

В Совете Европы настойчиво побуждали украинское руководство обеспечить быстрое завершение расследования этого дела в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

В 2018 году Комитет министров призвал Киев поторопиться с расследованием убийства Гонгадзе

Ранее сообщалось, что Украина - в тройке "лидеров" ЕСПЧ по количеству жалоб против нее.