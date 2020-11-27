Всього один партієць і Сербська церква: у Чорногорії представили кандидатів у новий уряд

У Чорногорії кандидат на посаду прем’єр-міністра, лідер передвиборчого боку "За майбутнє Чорногорії" Здравко Кривокапич презентував склад майбутнього уряду країни.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

Серед запропонованих кандидатур лише один партійний кандидат на міністерську посаду. Це Дрітан Абазович, лідер руху URA та передвиборчого блоку "Чорні та білі", який повинен стати віцепрем’єр-міністром.

На пост міністра оборони висунуто Оліверу Ін’як, професорку університету Донья Гориця. На факультеті політичних наук в Подгориці вона захистила кандидатську дисертацію на тему "Соціологічні аспекти сучасного тероризму в Європі" та докторську дисертацію "Культурні аспекти міжнародної безпеки".

Міністром внутрішніх справ має стати Сергій Секулович, політичний аналітик та юрист Центру громадянських свобод. На пост глави МЗС пропонують Джордже Радуловича, який останній час обіймав посаду директора Директорату з питань європейської політики сусідства в Міністерстві закордонних справ та директора Директорату Європейського Союзу в цьому ж міністерстві.

На посаду міністра освіти, науки, культури та спорту пропонують Весну Братич, керівницю громадської організації "Не дамо Чорногорію", яка відстоювала інтереси Сербської православної церкви та брала участь у судових процесах проти Закону про свободу віросповідання. Братич є викладачкою англійській мови та літератури на філологічному факультеті університету Чорногорії.

На пост міністра юстиції та прав меншин висунутий Володимир Лепосавич, старший юрисконсульт Чорногорсько-Приморської митрополії Сербської православної церкви.

Як повідомлялося, Демократична партія соціалістів президента Чорногорії Міло Джукановича за підсумком парламентських виборів отримала найбільше голосів, але коаліцію сформували опозиційні сили, які сукупно отримали більше місць.

Серед переможців виборів - радикальні просербські сили, які обіцяли скасувати членство Чорногорії у НАТО, відізвати її визнання Косова, відмовитися від санкцій проти РФ та зберегти домінуюче положення Сербської церкви.

При цьому переможці виборів декларували незмінність курсу на вступ до ЄС.

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