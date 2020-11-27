Всего один партиец и Сербская церковь: в Черногории представили кандидатов в новое правительство

В Черногории кандидат на пост премьер-министра, лидер предвыборного стороны "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич представил состав будущего правительства страны.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".

Среди предложенных кандидатур - только один партийный кандидат на министерскую должность. Это Дритан Абазович, лидер движения URA и предвыборного блока "Черные и белые", который должен стать вице-премьером.

На пост министра обороны выдвинута Оливера Иньяк, профессор университета Донья Горица. На факультете политических наук в Подгорице она защитила кандидатскую диссертацию на тему "Социологические аспекты современного терроризма в Европе" и докторскую диссертацию "Культурные аспекты международной безопасности".

Министром внутренних дел должен стать Сергей Секулович, политический аналитик и юрист Центра гражданских свобод. На пост главы МИД предлагают Джорджа Радуловича, который последнее время занимал должность директора Директората по вопросам европейской политики соседства в Министерстве иностранных дел и директора Директората Европейского Союза в этом же министерстве.

На должность министра образования, науки, культуры и спорта предлагают Весну Братич, руководительницу общественной организации "Не отдадим Черногорию", которая отстаивала интересы Сербской православной церкви и участвовала в судебных процессах против Закона о свободе вероисповедания. Братич является преподавателем английского языка и литературы на филологическом факультете университета Черногории.

На пост министра юстиции и прав меньшинств выдвинут Владимир Лепосавич, старший юрисконсульт Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.

Как сообщалось, Демократическая партия социалистов президента Черногории Мило Джукановича по итогам парламентских выборов получила наибольшее число голосов, но коалицию сформировали оппозиционные силы, которые совокупно получили больше мест.

Среди победителей выборов - радикальные просербские силы, которые обещали отменить членство Черногории в НАТО, отозвать признание Косова, отказаться от санкций против РФ и сохранить доминирующее положение Сербской церкви.

При этом победители выборов декларировали неизменность курса на вступление в ЕС.

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