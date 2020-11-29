Правозахисники повідомляють про 200 затриманих на протестах у Білорусі

Кількість затриманих у неділю, 29 листопада, на акціях протесту у Мінську та інших містах Білорусі, за даними правозахисників, досягла 200 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на список затриманих від правозахисного центру "Вясна".

Список постійно доповнюється. Спершу повідомлялося про 60 затриманих, згодом - вже про понад 170. На час публікації у списку було 200 імен, з них більшість - затримані у Мінську.

Як повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", серед затриманих - член основного складу Координаційної ради білоруської опозиції Дмитро Крук та юристка, директорка Центру правової трансформації Ольга Смалянка.

У Бресті затримали журналістів "Брэсцкай газеты" Станіслава Коршунова і Максима Хлябця. Затримали також пенсіонерку Олену Гнавк, яку, за інформацією журналістів, вже чотири рази судили за участь у протестах.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі - 113-й день масових протестів проти фальсифікації виборів та насильства силовиків. На традиційні недільні акції вийшли у мікрорайонах Мінська та низці інших міст.

Силовики намагалися розганяти людей, у тому числі із застосуванням спецзасобів та жорсткими затриманнями; після розгонів люди збиралися знову.

За даними "Радіо Свобода", у неділю в мікрорайонах Мінська зібралося більше 20 колон демонстрантів.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу 19 листопада домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій проти режиму Александра Лукашенка.

Очікується, що робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або на початку грудня.

Читайте також: Бліцкриг Лукашенка: куди веде загострення протестів у Білорусі.



