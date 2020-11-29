Правозащитники сообщают о 200 задержанных на протестах в Беларуси

Количество задержанных в воскресенье, 29 ноября, на акциях протеста в Минске и других городах Беларуси, по данным правозащитников, достигло 200 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на список задержанных от правозащитного центра "Вясна".

Список постоянно пополняется. Сначала сообщалось о 60 задержанных, потом - уже о более 170. На время публикации в списке было 200 имен, из них большинство - задержанные в Минске.

Как сообщает белорусская служба "Радио Свобода", среди задержанных - член основного состава Координационного совета белорусской оппозиции Дмитрий Крук и юрист, директор Центра правовой трансформации Ольга Смалянка.

В Бресте задержали журналистов "Брэсцкай газеты" Станислава Коршунова и Максима Хлябця. Задержали также пенсионерку Елену Гнавк, которую, по информации журналистов, уже четыре раза судили за участие в протестах.

Напомним, сегодня в Беларуси - 113-й день массовых протестов против фальсификации выборов и насилия силовиков. На традиционные воскресные акции вышли в микрорайонах Минска и ряде других городов.

Силовики пытались разгонять людей, в том числе с применением спецсредств и жесткими задержаниями; после разгонов люди собирались снова.

По данным "Радио Свобода", в воскресенье в микрорайонах Минска собралось более 20 колонн демонстрантов.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко.

Ожидается, что работа над новым санкционным пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.

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