Влада Британії випробує у Ліверпулі схему масового тестування населення на коронавірус

Британія на цьому тижні запустить пілотну схему масового тестування COVID-19 у Ліверпулі, пропонуючи всім жителям тести незалежно від того, чи є у них симптоми, намагаючись знайти кращий спосіб використовувати тестування для обмеження поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сполучене Королівство має найвищий рівень смертності від COVID-19 в Європі, а в четвер в Англії повинен набрати чинності другий національний локдаун.

Уряд заявив, що пілотний проєкт у Ліверпулі розпочне роботу в п'ятницю з використанням тестів ПЛР, стандартних на сьогоднішній день методів тестування, а також нових тестів, спрямованих на отримання більш швидких результатів без необхідності лабораторної обробки.

Всім, хто живе або працює в місті на північному заході Англії, одному з найбільш постраждалих в країні, будуть запропоновані повторні тести на існуючих точках, а також на численних нових точках тестування, включаючи будинки догляду, школи, університети та робочі місця.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що залежно від успіху пілотного проєкту мільйони нових швидких тестів можуть бути розподілені в інших регіонах країни до Різдва, щоб допомогти місцевій владі знизити поширення хвороби.

"Такий вид масових тестувань потенційно може стати новою потужною зброєю в нашій боротьбі з COVID-19", - зазначив Джонсон.

Близько 2000 військовослужбовців будуть розміщені в місті з четверга, щоб допомогти у проведенні тестів.

Ліверпуль був першим містом, яке отримало найвищий з трьох рівнів попередження про COVID-19 в новій багаторівневій системі реагування Англії. Станом на 25 жовтня кількість щотижневих захворювань становила понад 410 на 100 000 людей.

Нагадаємо, у Словаччині протягом минулих вихідних понад три мільйони людей пройшли тестування на коронавірус.