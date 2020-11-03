Франція заборонить ультраправу турецьку групу "Сірі вовки" після того, як пам’ятний знак геноциду вірмен поблизу Ліона був осквернений протурецькими гаслами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Глава МВС Жеральд Дарманен заявив, що офіційно запропонує розпуск групи в середу під час щотижневого засідання уряду.

"Група заслуговує на розпуск, тобто учасники більше не зможуть збиратися, претендувати на зустріч або вживати заходів від імені групи, або якщо вони це зроблять, їх можуть оштрафувати", - сказав Дарманен депутатам під час слухань.

Оскільки група є міжнародною організацією, заборона обмежить лише її діяльність у Франції.

На меморіалі у пам'ять про геноцид вірмен неподалік від Ліона невідомі намалювали жовте графіті із назвою "Сірих вовків поряд" з буквами "RTE" – ініціали президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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